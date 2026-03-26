В Госдуме предложили ввести запрет на перерегистрацию лекарств

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, возглавляющий фракцию эсеров в Госдуме, предложил ввести запрет на перерегистрацию медикаментов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает «РИА Новости». Мораторий позволит не допустить роста цен на лекарства, отметил политик.
– Наша партия предлагает запретить перерегистрацию до 1 января 2028 года. По сути, это означает введение моратория на повышение стоимости лекарств, – заявил Миронов. – Он защитит граждан от лишних расходов. Ведь неспроста же в список ЖНВЛП входят препараты, без которых люди с хроническими заболеваниями не могут прожить.
По словам лидера эсеров, повышение цен на лекарства негативнее всего сказывается на финансовом положении ветеранов, участников СВО, пенсионеров, инвалидов. Чтобы ввести запрет на перерегистрацию медикаментов, требуется внести поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». Соответствующий законопроект внесут в Госдуму сегодня, 26 марта.