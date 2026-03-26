Омского врача банально «развели» на три миллиона

Медик согласилась оформить два крупных онлайн-кредита.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске 35-летняя хирург детской больницы стала жертвой мошенников. Она обратилась в полицию с заявлением об ущербе более чем 3 миллиона рублей.

Медик рассказала, что в мессенджере получила сообщение о доставке важного документа. Как оказалось, она давно ожидала посылку с удостоверением о повышении квалификации. Перезвонивший «курьер» попросил продиктовать код из СМС-сообщения.

Далее злоумышленники действовали более банально: в следующем сообщении предупредили о взломе аккаунта на «Госуслугах». Хирургу дали телефон «горячей линии». Перезвонив по этому номеру, омичка узнала, что мошенники вошли в аккаунт с территории Украины. Естественно, все личные данные и документы пользователя украдены.

Специалист службы поддержки якобы запросила дополнительную информацию, в соответствии с которой на женщину неизвестные уже оформили два кредита и теперь пытаются перевести деньги в ближнее зарубежье. Чтобы не стать соучастницей преступления, необходимо самой срочно получить займы, тогда новые заявки перекроют старые.

Медик послушно оформила два кредита и перевела 3,160 млн рублей на указанные мошенниками счета. Потом, как водится, «специалисты» исчезли и к врачу пришло прозрение.

Следователь отдела полиции № 8 Омска возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование ведется.