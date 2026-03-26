Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Омский райцентр снова остался без воды из-за крупной аварии

Местная водонапорная башня вновь вышла из строя.
Ремонт водопровода

Администрация Русско-Полянского района Омской области вновь сообщила об аварии в центральной водонапорной башне. Работа сооружения остановлена. Соответственно, у жителей райцентра нет воды. Причиной стал порыв на сетях. Специалисты работают на улице Победы.

– Продолжительность ремонтных работ пока неизвестна, – говорится в официальном сообщении.

Работники ремонтной бригады обещают устранить повреждение оперативно.

Отметим, что аварии на водонапорной башне в Русской Поляне случаются с завидным постоянством. Судя по всему, для жителей села отключения воды стали частью повседневной обыденности.

