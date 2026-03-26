Омич чуть не погиб из-за кустарного оборудования на работе

Его начальник хотел во что бы то ни стало увеличить выпуск продукции.

В Муромцевском районе Омской области осудили 43-летнего мастера участка ООО «Сибирский дровосек». Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Как сообщают прокуратура и следственный комитет, в период с октября 2024 года по январь 2025 года мужчина грубо нарушил требования промышленной безопасности. Он изготовил кустарным способом и установил на предприятии более мощный воздушный ресивер для компрессора, чтобы увеличить выпуск продукции (деревянных поддонов). Кустарное устройство обеспечивало работу пневматических гвоздезабивных пистолетов.

7 января 2025 года ресивер сломался. В результате один из работников, который работал на станке, получил тяжелые травмы.

В наказание мастеру участка назначили 10 месяцев ограничения свободы. Также прокуратура направила в суд иск о взыскании с ООО «Сибирский дровосек» 800 тыс. рублей компенсации для пострадавшего работника.