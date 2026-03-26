Отменяют рейсы: в Омске снова сбоит авиасообщение

Самолеты не успевают прибыть в город вовремя.

omskinform.ru

Сегодня в Омском аэропорту снова наблюдаются задержки рейсов. Самолеты вылетают с многочасовым отставанием от графика.

Борт «России» в Санкт-Петербург перенесли с 5:10 на 9:11. Другой рейс, на этот раз авиакомпании «Северный ветер», сдвинули с 8:40 на 11:08.

Рейс «Аэрофлота» в Москву вылетел не в 5:50, а в 11:10. А рейс, который планировался в 8:05, отменили.

Отметим, что и в Омск эти самолеты прибыли с опозданием. В Москве и Санкт-Петербурге вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.