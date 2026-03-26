Дополнительную профессию в 2026 году получат более 2800 участников омских студотрядов

В Омске более 2800 студентов в составе Российских студенческих отрядов (РСО) получат дополнительную профессию в 2026 году, это дает им право на гарантированное трудоустройство.

– Возможность пройти бесплатное профессиональное обучение – это одна из ключевых мер поддержки нашего государства, которую мы предоставляем нашей молодежи. Полученные компетенции позволяют ребятам не только быть востребованными в составе студенческих отрядов на трудовых объектах как нашей страны, так и за рубежом, но и получать серьезное преимущество при трудоустройстве в будущем, – прокомментировал руководитель (командир) студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов и отметил: – Наши студенты имеют возможность повышать уровень своей основной квалификации, а также получать дополнительные профессии. Уверен, что приобретенные навыки станут надежным фундаментом для карьеры каждого бойца.

В этом году Омский областной студенческий отряд расширяет список учреждений, готовых к сотрудничеству. Тарский индустриальный педагогический колледж вошел в этот перечень. Также запланировано рекордное количество обученных студентов среди всех образовательных организаций в 2026 году – более 650 бойцов РСО Омской области получат рабочие профессии в ОмГУПСе. В 2026 году партнером движения выступает ПАО «Сбербанк России».

Студенты получают профессии вожатого, животновода, каменщика, кассира, машиниста, арматурщика, бетонщика, монтажника, наладчика, официанта, повара, помощника воспитателя, помощника машиниста, приемосдаточника груза и багажа, проводника пассажирского вагона, санитара, сварщика, стропальщика и электромонтера.

Далее они имеют возможность трудоустроиться на трудовые проекты РСО по направлениям: строительство, пассажироперевозки, железнодорожный транспорт, сфера услуг, археология, медицина, сельское хозяйство и путина.

Добавим, программа профессионального обучения реализуется РСО с 2021 года. За это время обучились более 170 тыс. человек.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, необходимо заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8-800-770-0-117.