Бешенство продолжает окружать Омск

В регионе образовались еще два очага инфекции.

В Омской области обнаружили еще два очага бешенства. Заразились животные в хозяйствах в деревне Давыдовке Омского района и селе Заречном Нововаршавского района.

Вчера, 25 марта, губернатор подписал указ об установлении карантина в радиусе 500 метров от очагов. Ограничения продлятся до 24 мая.

Во время карантина в населенных пунктах запрещено лечить больных животных, пускать на территорию посторонних, ввозить и вывозить восприимчивых животных, а также снимать шкуры с трупов.

Отметим, что в Омск также забегают дикие животные, которые могут быть переносчиками этой смертельной инфекции.