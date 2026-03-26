В Омске расселили дом с 73% износа

Жильцам выплатили 22 млн рублей.

Фото: t.me/shelest_sn

В Омске расселили аварийный дом на улице Гоголя. Однако сделали это только после вмешательства прокуратуры и суда.

Дом признали аварийным в декабре 2023 года. Физический износ конструктивных элементов превысил 73 %.

– Обследование дома показало снижение прочности и устойчивости отдельных строительных конструкций, что могло повлечь угрозу его внезапного обрушения, – сообщили в прокуратуре.

Несмотря на это, чиновники расселять дом не спешили. Тогда прокуратура обратилась в суд, который в полном объеме удовлетворил требования.

В результате 16 жильцов выселили. Из них 7 человек получили выкупную стоимость жилья – более 22 млн рублей. Еще 9 человек переселили в другие квартиры.