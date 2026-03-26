«Больше нет сил»: в Омске закрывается легендарная сеть суши-баров

После почти 20 лет работы заведения прекратят деятельность.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске закрывается известная сеть кафе-суши «БамБуши». Об этом сообщила основатель Татьяна Семикина в официальной группе компании.

– Сегодня у меня совершенно не развлекательный контент и очень грустное настроение, потому что сегодня я сообщила нашим сотрудникам о том, что мы приняли решение закрыть «БамБуши». С учетом того что практически 20 лет мы отработали и всегда были успешны, и было у нас 6 заведений «БамБуши», – рассказала предприниматель.

Семикина также поделилась, что полтора года назад они переехали на новое место, из-за чего пришлось вложить значительные средства.

– Сейчас мы уже второй год платим НДС, и больше нет сил и финансовых возможностей, – добавила основатель.

Она призналась, что ей было тяжело сообщить об этом сотрудникам, а также непросто говорить об этом на камеру: она несколько раз пыталась записать обращение. В завершение Семикина отметила, что те, кто их поддерживает, все еще могут прийти – компания продолжит работать до 1 апреля.

Отметим, что, согласно информации «Контур.Фокуса», правообладателем товарного знака «БамБуши» является ООО «Элиз», зарегистрированное в 1997 году. Компанию возглавляет и владеет ею предпринимательница из Омска Татьяна Семикина. В 2024 году выручка предприятия достигла 84,7 млн рублей, а чистая прибыль составила 5,8 млн рублей.