Омскую область накроет дождливая погода с туманом

Столбики термометра поднимутся до +10.

Сегодня, 26 марта, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в Омске и Омской области ожидается переменчивая погода с осадками и неблагоприятными дорожными условиями.

Днем прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха составит +5…+10 °C. Местами возможен слабый дождь. На дорогах сохраняется гололедица, что может осложнить ситуацию для водителей и пешеходов. Ветер будет юго-западный, западный, со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ночью температура понизится до –4…+1 °C. Сохранится переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Местами возможен туман, на дорогах также сохранится гололедица. Ветер будет слабым. Атмосферное давление начнет расти.