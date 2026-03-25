·Общество

В России хотят запретить увольнять будущих отцов

Такую идею рассматривают депутаты.
Работа

В Госдуму России внесли законопроект о запрете увольнять мужчин, чьи жены беременны. Изменения планируется внести в статью 261 Трудового кодекса.

Пока от увольнения в России защищены только сами беременные женщины. Исключением является ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. В эту же статью предлагается внести и мужчин.

Ранее в Госдуму также внесли проект о предоставлении отцам 14‑дневного оплачиваемого отпуска сразу после рождения ребенка. Планируют депутаты также принять презумпцию совместного воспитания детей после развода родителей.

