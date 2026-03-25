На омской ТЭЦ-5 опять сбоят котлы

Их пришлось отключить из-за небаланса.

Фото: t.me/HocenkoVP

На этой неделе Ростехнадзор снова проверил омское АО «ТГК-11» и выявил два инцидента с котлами. Оба произошли 20 марта.

Сначала на «ТЭЦ-5» отключили от главного паропровода котлоагрегат № 8. Причиной стало появление небаланса пар/вода (20 тонн/час), сопровождающегося шумом. Следом также из-за небаланса отключили котлоагрегат № 1.

В связи с этими инцидентами Ростехнадзор объявил АО «ТГК-11» предостережения.

Отметим, что, по данным открытых интернет источников, значительный небаланс сигнализирует об аварийной утечке, разрыве трубы или сбое в работе оборудования.