Происшествия

Ездят по встречке: в Омске обнаружили место концентрации нарушений ПДД

Оно располагается в Центральном округе.
нарушитель на Лексусе

Омские водители массово нарушают правила дорожного движения в районе остановки «МСЧ-11» и перехода на улице 4-я Челюскинцев. По данным полиции, комплекс фото-, видеофиксации ежедневно фиксирует более 20 нарушений.

– Многие из них – выезд на полосу встречного движения. Так, данное нарушение в утренние часы два дня подряд совершал водитель автомобиля «Лексус», – отметили в полиции.

Автомобиль принадлежит омскому производителю инженерных сооружений. Компанию оштрафовали на 7 500 рублей. Также руководству направили письмо о необходимости проведения профилактической работы с водителями.

