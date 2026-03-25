Остановку в Омске переименовали в честь генералиссимуса

Раньше собственного названия у нее не было.

Остановку «По требованию» в Центральном округе около Сада имени Суворова А.В. в Омске переименуют. Теперь она будет называться «Парк генералиссимуса Суворова».

Такое решение сегодня приняли депутаты на пленарном заседании горсовета. Переименовать остановку предложило НПО «Мир». Идею также одобрила топонимическая комиссия.

Ранее также сообщалось, что депутаты приняли решение об установке памятника Высоцкому. Монумент появится в Воскресенском сквере.