В Омске назвали новую дату установки памятника Высоцкому

Скульптура появится в городе уже этим летом.

Скрин: vesti-omsk.ru

Памятник музыканту Владимиру Высоцкому в Омске планируют установить ко Дню города, то есть ко 2 августа. Такое решение сегодня приняли депутаты горсовета на пленарном заседании.

Напомним, монумент установят в Воскресенском сквере. Ранее планировалось, что его откроют 25 июля.

Автором скульптуры будет Виктор Костенко. Он изобразит музыканта с гитарой. Ранее также сообщалось, что изваяние высотой 2,5 метра уже готово на 80 %.