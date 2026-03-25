·Общество

На фасаде омской школы повесят мемориальную доску погибшему военному

Участнику СВО было 30 лет.
В Омске появится мемориальная доска погибшему на СВО Евгению Макарову. Такое решение принял сегодня горсовет.

С просьбой увековечить память военнослужащего к чиновникам обратилась его мать. Доска появится на фасаде адаптивной школы-интерната № 14 (30-я Северная, 121), которую окончил парень.

Евгений Макаров родился 14 декабря 1994 года в Омске. После школы поступил в Омский автотранспортный колледж, принимал участие в строительстве Крымского моста. Потом работал в банке. В 2022 году он заключил контракт с Минобороны. Был награжден медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени, «Участнику специальной военной операции» и орденом Мужества (посмертно). Погиб 17 декабря 2024 года.

