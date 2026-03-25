Общество

В Омске закроют на ремонт центральную улицу

Движение запретят по выходным.
В апреле в Омске будут перекрывать улицу Госпитальную. Речь идет об участке около Фрунзенского моста.

Ограничения будут действовать по выходным: с 21:00 3 апреля до 06:00 6 апреля, а также с 21:00 10 апреля по 06:00 13 апреля. В это время там планируется ремонт.

Маршруты общественного транспорта по этим участкам не проходят. Водителям предлагают объезжать участок по Гусарова, Чернышевского, Герцена, Октябрьскую и Яковлева, а также по Фрунзенскому мосту.

