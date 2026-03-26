«Газпромнефть‑СМ» представила линейку белых масел для производителей полимеров

Производство полностью базируется на отечественном сырье

На отраслевой конференции «Белые масла: инновационные решения для полимерной индустрии» «Газпромнефть‑СМ» представила линейку белых масел, произведенных из российского сырья. Мероприятие собрало ведущих производителей полипропилена и пластика в России. Белые масла выпускаются на Омском заводе смазочных материалов по собственной технологии компании. Производство полностью базируется на отечественном сырье. Продукция прошла сертификацию Евразийского реестра пищевых смазочных материалов; проверку на соответствие межгосударственным стандартам ГОСТ; экспертизу Роспотребнадзора (получены экспертные заключения о безопасности).

Благодаря своим свойствам белые масла широко используются в различных отраслях промышленности. Из них изготавливают упаковку, строительные материалы, элементы автомобилей и авиационной техники, медицинские изделия, бытовую технику, одежду и предметы интерьера. В полимерной индустрии такие масла применяются в качестве основы для производства пластмасс и полипропилена.

– Выпуск белых масел – это результат глубокой научной экспертизы и уникальных производственных возможностей нашей компании, – отметил генеральный директор «Газпромнефти-СМ» Анатолий Скоромец. – Высочайшая степень очистки и абсолютная безопасность нашей продукции открывают новые горизонты не только для полимерной индустрии.

Выпуск белых масел полностью из российского сырья был запущен в 2025 году. До этого периода значительную часть российского рынка занимала импортная продукция аналогичного назначения.