Омичам назвали новую дату запрета на шашлыки

До его введения осталась пара недель.

t.me/universus_neuro_bot

Омские власти определили сроки особого противопожарного режима в этом году. В части региона он начнет действовать 10 апреля и продлится до 10 июня.

С 10 апреля особый противопожарный режим распространится на Омск и Азовский, Горьковский, Исилькульский, Калачинский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Оконешниковский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Таврический, Черлакский, Шербакульский районы.

С 15 апреля по 15 июня особый режим введут в Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском и Усть-Ишимском районах.

Этот режим предполагает ряд запретов. Омичам нельзя будет ходить в лес, разводить костры, жечь траву и мусор, а также жарить шашлыки.

Отметим, что пожароопасный сезон в Омской области начнется в южных районах с 4 апреля, в северных – с 9 апреля.