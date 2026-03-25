Поселок под Омском спасли от сточных вод

Фото создано при помощи ИИ

Прокуратура Омского района провела проверку действий ресурсоснабжающей организации и органов местного самоуправления в части соблюдения закона при устранении аварийной ситуации.

Проверка выявила, что в марте этого года в поселке Новоомском на водоотводящей сети у водопропускной дамбы произошла авария, которая долго не устранялась, из-за чего сточные воды оказались на поверхности.

Прокурор Омского района Владислав Васильев организовал совещание с участием руководства органов местного самоуправления, ресурсоснабжающей организации и контролирующих органов, где были обозначены объемы и установлены сроки выполнения работ.

В целях исправления нарушений прокуратура обратилась с представлениями к главе Новоомского сельского поселения и руководству МУП «Теплосервис».

Сейчас на территории завершены ремонтно-восстановительные работы: заменено свыше 100 метров сетей водоотведения. Прокуратура продолжает держать благоустройство под строгим контролем, следя за выполнением всех работ.