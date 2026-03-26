Омичи оказались среди самых активных пользователей сервисов планирования в Сибири

Основную аудиторию сервисов планирования составляют мужчины 26–35 лет.

Фото: Пресс-служба Yota

Жители Омска вошли в тройку лидеров среди сибиряков по использованию сервисов для планирования задач и времени. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие активность россиян в приложениях для тайм-менеджмента.

По данным исследования, интерес к сервисам планирования в России заметно вырос в начале 2026 года. С января трафик таких приложений и сайтов увеличился на 79 %, тогда как год назад рост составлял до 53 %. Пользователи стали проводить в планировщиках и больше времени: средняя продолжительность сессии выросла на 66 %, тогда как в прошлом году прирост был всего около 2 %.

Аналитики отмечают выраженную сезонность использования подобных сервисов. Самая высокая активность наблюдается весной – на этот период приходится почти 80 % годового трафика. После зимы пользователи активно выстраивают рабочие и личные планы. К концу лета интерес заметно снижается и держится на минимальном уровне до конца года. Затем цикл повторяется: уже к февралю трафик увеличивается примерно в полтора раза, а к марту – более чем в четыре раза. Весной также растет и продолжительность использования приложений: если в начале и конце 2025 года средняя сессия составляла около 10–12 минут, то в период максимальной активности она достигала 48–87 минут.

Фото: Пресс-служба Yota

Лидером среди сервисов планирования по итогам 2025 года стал Toggl – на него пришлось 86 % трафика и 59 % общего времени использования. Далее с заметным отрывом следуют YouGile (6 % трафика), Weeek (3 %) и Singularity App (2 %). Остальные сервисы – Todoist, Microsoft To Do, Evernote, Kaiten и TickTick – занимают менее 1 % трафика и времени.

При этом по количеству пользователей лидирует Microsoft To Do – на него приходится 84 % аудитории. Следом идут TickTick и YouGile (по 4 %), Singularity App (3 %), Weeek (2 %) и Kaiten (1 %).

Чаще всего сервисами планирования пользуются россияне в возрасте 36–45 лет – на них приходится 31 % аудитории. Далее идут пользователи 26–35 лет (25 %), 46–55 лет (19 %) и 21–25 лет (10 %). При этом самая длинная средняя сессия наблюдается у подростков и студентов 14–20 лет – около 44 минут. Пользователи старше 56 лет составляют 4–10 % аудитории и проводят в планировщиках меньше всего времени – около 21 минуты.

В Омске основную аудиторию сервисов планирования составляют мужчины 26–35 лет – на них приходится около 17 % пользователей. Пик их активности приходится на май и июнь. При этом наименьший интерес к таким приложениям проявляют женщины старше 56 лет. В целом омичи вошли в тройку самых активных пользователей планировщиков среди городов Сибири – впереди оказались только жители Новосибирска и Красноярска.