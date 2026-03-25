Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области на месяц закрыли три дороги из-за погоды

Второй причиной стало разрушение этих дорог.
Ремонт дорог

С 6 апреля по 5 мая в Омской области временно запретят движение машин тяжелее 10 тонн по нескольким дорогам:

  • Большие Уки – Тевриз (объезд по маршрутам Омск – Тара и Тобольск – Тара – Томск (участок Тара – Усть-Ишим);
  • Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области (объезд по дорогам Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Голышманово – Аромашево, Аромашево – Вагай, Вагай – Дубровное – Абаул в Тюменской области);
  • Усть-Ишим – Фокино (объезд осуществляется по автомобильным дорогам Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Абатское – Викулово, Викулово – Каргалы – Серебрянка в Тюменской области).

Как сообщает минтранс, ограничения вводят из-за неблагоприятных природно-климатических условий и снижением несущей способности конструктивных элементов дорог.

Временные ограничения не распространяются на международные и пассажирские перевозки, транспортировку дорожной техники и материалов для ремонта.

·Общество

В Омской области на месяц закрыли три дороги из-за погоды

Второй причиной стало разрушение этих дорог.
Ремонт дорог

С 6 апреля по 5 мая в Омской области временно запретят движение машин тяжелее 10 тонн по нескольким дорогам:

  • Большие Уки – Тевриз (объезд по маршрутам Омск – Тара и Тобольск – Тара – Томск (участок Тара – Усть-Ишим);
  • Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области (объезд по дорогам Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Голышманово – Аромашево, Аромашево – Вагай, Вагай – Дубровное – Абаул в Тюменской области);
  • Усть-Ишим – Фокино (объезд осуществляется по автомобильным дорогам Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Абатское – Викулово, Викулово – Каргалы – Серебрянка в Тюменской области).

Как сообщает минтранс, ограничения вводят из-за неблагоприятных природно-климатических условий и снижением несущей способности конструктивных элементов дорог.

Временные ограничения не распространяются на международные и пассажирские перевозки, транспортировку дорожной техники и материалов для ремонта.