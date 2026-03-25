Хоценко сообщил о росте инвестиций и расширении ОЭЗ «Авангард»

В регионе за последние годы активизировалась реализация крупных проектов, которые привлекают крупное финансирование.

По данным регионального правительства, за три года работы Виталия Хоценко в регионе общий объем инвестиций в экономику области составил около 650 млрд рублей. Только в 2025 году на заседаниях инвестиционного комитета под председательством губернатора было поддержано 30 крупных проектов на сумму более 240 млрд рублей. Их реализация предусматривает создание тысяч новых рабочих мест.

В регионе была выстроена новая модель сопровождения инвестиционных инициатив. Она предполагает координацию действий органов власти, бизнеса и федеральных структур, что позволяет оперативно решать организационные вопросы и снимать административные барьеры.

Губернатор лично курирует работу инвестиционного комитета, где рассматриваются ключевые проекты. Такой формат, по оценке властей, позволяет ускорять принятие решений и поддерживать деловую активность в регионе.

Заметное развитие получила особая экономическая зона «Авангард». Большинство ее резидентов приступили к реализации своих проектов именно в последние три года. Общий объем заявленных инвестиций здесь превысил 156 млрд рублей, а фактические вложения продолжают увеличиваться по мере реализации проектов.

Рост интереса со стороны инвесторов привел к необходимости расширения территории особой экономической зоны. Соответствующее решение уже поддержано на федеральном уровне.

По итогам последних лет площадка «Авангард» вошла в число наиболее привлекательных особых экономических зон России. В региональном правительстве рассчитывают, что дальнейшее развитие инвестиционной инфраструктуры позволит Омской области укрепить позиции одного из экономических центров Сибири.