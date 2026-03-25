Названо количество омских студенток, получающих пособие по беременности

С сентября 2025 года уже 120 омских студенток получили пособие по беременности и родам. Об этом сообщили в Социальном фонде.

Пособие дают студенткам очной формы обучения вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций. Оно рассчитывается на основе прожиточного минимума, который в Омской области составляет 17 960 рублей. Сумма также зависит от продолжительности отпуска по беременности и родам.

Отметим, что пособие выплачивается сразу за весь период отпуска. В Омской области за 140 дней студентки получают по 83 813,33 руб.