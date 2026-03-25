Омский водоканал прокладывает под Омью новый канализационный дюкер

Новый трубопровод протяженностью более 800 метров должен заменить устаревающую инфраструктуру и повысить устойчивость системы водоотведения.

В Омске продолжается строительство дюкерного перехода через реку Омь в районе Фрунзенского моста. Проект реализуется в рамках инвестиционной программы Омского водоканала на 2025–2029 годы и направлен на повышение надежности гордской системы водоотведения.

Необходимость строительства нового дюкера вызвана состоянием действующих дюкерных переходов, проложенных под Омью еще в 1986 году. За десятилетия эксплуатации стальные трубопроводы подверглись воздействию агрессивной среды, и поэтому сейчас требуют регулярного обслуживания и повышенного контроля. Новый дюкер обеспечит транспортировку сточных вод.

– Этот объект можно назвать уникальным: перепад высот от верхней точки, где расположена установка горизонтально направленного бурения, до нижней превышает 30 метров, при этом работы проводятся на небольшом участке, – отметил заместитель генерального директора по капитальному строительству Омского водоканала Евгений Решетников.

Проектом предусмотрена прокладка канализационного дюкера под дном Оми диаметром 1000 мм протяженностью более 800 метров. Работы выполняются закрытым способом методом горизонтально направленного бурения, что позволяет минимизировать влияние на городскую среду. Также ведется строительство канализационных камер. Для прокладки используются современные полиэтиленовые трубы, отличающиеся высокой прочностью и долговечностью.

Контракт на выполнение проектных и строительно-монтажных работ заключен с подрядной организацией. Завершить строительство планируется к концу мая 2026 года. Общая стоимость проекта составит порядка 110 млн рублей.

Всего Омский водоканал эксплуатирует 25 дюкерных переходов, проложенных под дном Иртыша и Оми. За последние 10 лет предприятием проведены работы по реконструкции водопроводного дюкерного перехода через реку Омь в районе садоводческих товариществ «Энергетик-5/2» и «Омь-2» и канализационного дюкерного перехода через реку Иртыш от канализационной насосной станции по улице Рокоссовского.