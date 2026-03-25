·Общество

Мобилизовали: на СВО погиб молодой предприниматель из Омской области

Ему было 35 лет.
погибший Максим Самохвалов

Жители Омской области простились с погибшим на СВО земляком. В последний путь проводили Максима Самохвалова.

Максим Самохвалов родился 28 сентября 1989 года в Москаленках. Окончил 9 классов, потом учился на мастера сельскохозяйственного производства в СПТУ-29, в ДОСААФ. В 2008–2009 гг. служил в армии, в гвардейской воздушно-десантной дивизии. Потом учился на электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Работал автомехаником СТО, открыл свое дело.

– Максим был единственным ребенком в семье, воспитанием которого занимались мама и бабушка. В школьные годы Максим увлекался футболом. Был доброжелательным и отзывчивым товарищем, – рассказали в москаленском отделении «Единой России».

Его мобилизовали в октябре 2022 года. На СВО он был разведчиком-наводчиком разведывательной роты. Награжден медалью «За боевые заслуги». Погиб 17 января 2025 года.

У военнослужащего осталась жена.

