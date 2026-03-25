ФАС разрешила временно размещать рекламу в Telegram и YouTube без штрафов

Размещение рекламы в этих сервисах пока не грозит штрафами.

Федеральная антимонопольная служба во второй раз разъяснила порядок законного размещения рекламы в российских телеграм-каналах и на платформе YouTube. В контролирующей инстанции заявили, что переходный период продлится как минимум до конца года. В это время блогеров не будут привлекать к ответственности за размещение рекламных материалов.

– Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут, – заявили в организации.

При этом в ФАС пояснили, что контроль за соблюдением правил рекламы сохраняется. Это касается ранее ограниченных платформ – Instagram* и Facebook*, а также VPN-сервисов. Размещать рекламу на этих ресурсах нельзя, за нарушение закона предусмотрены штрафы.

* Принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ).