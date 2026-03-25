Омич отсудил 300 тысяч за ожог во время заправки

Мужчина доказал, что в его травме виноват не он.

Житель Омска отсудил компенсацию морального вреда за травму на газозаправочной станции. Как сообщили в прокуратуре, предпринимателя также оштрафовали и обязали возместить пострадавшему судебные расходы.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Мужчина заехал на газовую заправку на улице Семиреченской. Когда он устанавливал заправочный пистолет, произошел выброс газа. В результате мужчина получил ожог руки. Травму квалифицировали как легкий вред здоровью.

Суд выяснил, что на станции не было таблички, запрещающей самостоятельную заправку. Заправочный пистолет находился в свободном доступе.

В результате Кировский районный суд Омска взыскать с владельца АГЗС 312 тыс. рублей. Предприниматель пытался обжаловать это решение в Омском областном суде, но безуспешно.