Депутаты горсовета внесли изменения в генплан Омска

Корректировки плана упрощают создание в городе зон комплексного развития территорий и снос аварийного жилья.

Пункт «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования городской округ город Омск» стал одним из ключевых в повестке дня пленарного заседания Омского городского совета (ОГС), которое состоялось 25 марта. Позицию мэрии по этому вопросу депутатам в письменном виде изложил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Омска Роман Воробьев. Его доклад содержит обоснование изменений параметров множества функциональных зон: производственных, инфраструктурных, рекреационных, озелененных территорий, жилых зон, общественно-деловых зон и других участков. Документ коррелируется с программой комплексного развития территорий (КРТ), которую реализовывают городские власти. Речь, в частности, идет о застройке многоквартирными домами 13 городских участков, в настоящее время в основном занятых частным сектором.

Представленный Воробьевым доклад ранее прошел предварительное обсуждение в профильных комитетах ОГС, и депутаты согласились с основными его положениями. На пленарном заседании муниципального парламента документ был одобрен в целом.

– В Омске много мест, которые требуют внимания и улучшения. Так, территории частных домов у нас зачастую не обеспечены базовыми вещами – дорогами и коммуникациями. Проекты КРТ решают эту проблему. По результатам открытого аукциона заключается договор с инвестором, который включает в себя кроме жилья обязательное строительство социальных объектов. Кроме того, при заключении договора на застройку существующего жилого района обязательным условием является наличие там аварийных зданий, которые подлежат сносу или реконструкции. Таким образом, расселение из ветхого жилья будет происходить уже не за счет бюджета города Омска, а за счет тех людей и организаций, которые будут строить новое жилье на этих территориях, – пояснил мотивы депутатов председатель ОГС Владимир Корбут.

Принятые дополнения в генплан Омска повлекли за собой необходимость внесения изменений в правила землепользования и застройки, и эти вопросы также были рассмотрены на заседании ОГС. Кроме того, парламентарии внесли ряд нововведений в правила благоустройства. Так, увеличен был размер территории, прилегающей к частному участку, содержать которую обязан собственник участка. Также на собственников теперь распространяется обязанность по уборке водосточных лотков, канав, расположенных в границах десятиметровой территории.

К вопросам благоустройства относятся и требования к защитным ограждениям на участках, где проводятся земляные или аварийно-восстановительные работы. В частности, защитные ограждения в границах территории туристского центра и гостевых маршрутов предлагается окрашивать серым цветом с перфорированными листами, а защитные ограждения, размещаемые в других местах, обозначать красным цветом с черными и белыми полосами. Депутаты ОГС приняли эти предложения к рассмотрению и назначили по ним публичные слушания, которые состоятся 27 апреля.