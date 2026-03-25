ПСБ снизил комиссию по эквайрингу для бизнеса в Омске

Предприниматели Омска могут подключить эквайринг по сниженной ставке. ПСБ запустил акцию для малого бизнеса, в рамках которой комиссия за оплату банковскими картами составляет от 0,9 %.

Акция «Бизнес ноль» распространяется на новых клиентов банка из числа юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Воспользоваться предложением могут компании, которые не обслуживались в ПСБ более шести месяцев.

По условиям программы комиссия при оплате картой составит 0,9 %. При расчетах через QR-код в системе быстрых платежей ставка будет ниже – от 0,4 до 0,7 % от суммы платежа.

Для подключения льготного эквайринга необходимо открыть в ПСБ расчетный счет по тарифному плану «Ноль».

Акция ориентирована на предприятия с оборотом от 200 тысяч рублей в месяц на один терминал. Если оборот ниже, действует фиксированная комиссия – 1990 рублей за терминал.

Предложение будет действовать до 31 декабря 2027 года. Подать заявку можно дистанционно на сайте банка или в офисе ПСБ в Омске по адресу: Газетный переулок, 8.

* Акция «Бизнес ноль» проводится ПАО «Банк ПСБ» в период с 25 апреля 2022 г. по 31 декабря 2027 г. (включительно). В период проведения акции комиссионное вознаграждение банка за осуществление расчетов по договору торгового эквайринга и (или) интернет-эквайринга составляет 0,9 % от оборота за календарный месяц независимо от вида деятельности компании при открытии расчетного счета в ПAO «Банк ПСБ» по тарифу «Ноль». Акция действует для клиентов – юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленной законодательством Российской Федерации частной практикой, относящиеся к сегментам «Малый бизнес», которые в течение 6 (шести) календарных месяцев до участия в акции не имели расчетных счетов в ПAO «Банк ПСБ». При обороте по торговому эквайрингу в сумме от 0 до 200 000 руб. за календарный месяц с использованием POS-терминала дополнительно взимается ежемесячная фиксированная комиссия в размере 1990 руб. Комиссия взимается кратно количеству терминалов, по которым не будет выполнено условие о сумме оборота. После завершения акции дальнейшее расчетно-кассовое обслуживание клиента ведется по тарифу «Ноль».

** Тарифный план «Ноль» предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Открытие и обслуживание расчетного счета бесплатно, открытие второго расчетного счета – 15 000 руб. Интернет-банк – бесплатно. Платежи юрлицам в любые банки – бесплатно. Комиссия за переводы физлицам в любые банки (в месяц): до 1 млн Р – бесплатно, от 1 до 10 млн Р – 2,5 % (минимум 490 Р), свыше 10 млн – 10 % (минимум 490 Р). Комиссия за зачисление безналичных денежных средств на счет: до 1 млн Р – 0,9 %, от 1 до 3 млн Р – 1,9 %, свыше 3 млн Р – 3 %. Комиссия за переводы со счета ИП на свой счет физлица в ПСБ (в месяц): до 1 млн ₽ – бесплатно, от 1 до 3 млн ₽ – 0,5 % (минимум 490 ₽), от 3 до 5 млн ₽ – 1 % (минимум 490 ₽), от 5 до 10 млн ₽ – 1,5 % (минимум 490 ₽), свыше 10 млн ₽ – 10 %.

Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой.