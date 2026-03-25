В сети АЗС «Топлайн» выгодно заправляют СПГ

«Топлайн» активно развивает экономичное и экологичное решение для транспорта – заправки СПГ и криогенную инфраструктуру.

Сжиженный природный газ (СПГ) представляет собой природный газ, охлажденный до температуры –160…–162 °C, что позволяет ему перейти в жидкое состояние и уменьшиться в объеме почти в 600 раз. Благодаря этим свойствам СПГ становится удобным для хранения и транспортировки в специализированных криогенных емкостях, находя широкое применение в грузовом автотранспорте, на железной дороге, в судоходстве и рефрижераторных установках. Производство СПГ осуществляется на специальных заводах, а заправка топлива происходит на криогенных автозаправочных станциях – Крио АЗС.

Переход на природный газ (СПГ и компримированный природный газ – КПГ) является экономически целесообразным решением для бизнеса, планирующего долгосрочную эксплуатацию техники и оптимизацию транспортных расходов.

Преимущества заправки СПГ

Экологичность. Снижает выбросы загрязняющих веществ, улучшая качество воздуха, хотя итоговый эффект по парникам зависит от контроля утечек метана.

Экономичность. Часто превосходит по выгоде бензин и дизельное топливо, хотя реальная экономия зависит от маршрутов и региональных цен.

Удобство хранения и транспортировки. Жидкая форма позволяет перевозить больший запас энергии в меньшем объеме, что особенно актуально для дальних рейсов. КПГ чаще используется для коротких плеч при наличии развитой инфраструктуры.

Безопасность. Жидкий СПГ не воспламеняется, но испаренный газ может гореть. Безопасность обеспечивается строгими регламентами, криогенным оборудованием и требованиями к Крио АЗС.

Финансовые выгоды от использования СПГ значительны. При годовом пробеге 160 000 км экономия на топливе может достигать 1,3 млн рублей. Стоимость владения техникой на СПГ может быть на 12–30 % ниже, чем дизельной.

Пункты заправки СПГ в сети «Топлайн»:

АЗС № 117: Новосибирская область, с. Убинское, 1237 км а/д Р-254 «Иртыш»;

АЗС № 118: Новосибирская область, г. Болотное, ул. Поселковая, 1гх;

АЗС № 119: Красноярский край, п. Каштан, ул. Буркова, 12;

АЗС № 120: Красноярский край, с. Новопятницкое, ул. Линейная, 1а;

АЗС № 121: Иркутская область, Тулунский район, деревня Булюшкина, ул. Трактовая, 2б;

АЗС № 122: Иркутская область, Усольский район, с.п. Железнодорожное, трасса Р-255 Сибирь, 1841-й километр, 1;

АЗС № 19: Омская область, Калачинский район, 944 км автодороги М51 «Байкал»;

АЗС № 51: Омская область, р.п. Красный Яр, ул. Дорожная, д. 18.

Итак, СПГ представляет собой перспективное топливо, сочетающее экономическую эффективность с экологичностью и удобством логистики. Развитие инфраструктуры от СПГ-заводов до Крио АЗС делает заправку более доступной, а сеть «Топлайн» расширяет географию доступности для стабильной работы вашего транспорта.