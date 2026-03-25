Хоценко объявил о запуске конкурса «Культурная столица Омской области»

Этот проект планируется как ежегодный, и он должен стать частью долгосрочной стратегии по развитию культурной среды.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области стартует новый культурный проект – конкурс «Культурная столица Омской области». О его запуске сообщил губернатор Виталий Хоценко. Инициатива объединит муниципальные районы региона и станет частью XV областного фестиваля русской культуры «Душа России».

По словам главы региона, конкурс призван сохранить и развить культурное наследие области, а также продолжить традиции, связанные с присвоением Омску почетного статуса «Культурная столица России» в 2026 году.

– Запускаем конкурс «Культурная столица Омской области». В рамках XV фестиваля русской культуры «Душа России», который стартует 27 марта в Черлаке, во всех 32 районах региона пройдут концертные программы лучших местных коллективов, а также ярмарки ремесленников и мастеров народного творчества, – сообщил Виталий Хоценко. – По итогам смотра определятся восемь лучших районов, среди которых жители области и экспертный совет выберут «Культурную столицу Омской области».

Конкурс охватит все муниципальные районы региона. В течение фестиваля они представят культурные программы, выступления творческих коллективов и выставки народного творчества. Лучшие территории будут отобраны по итогам смотра и общественного голосования.

Дополнительным критерием оценки станут результаты областного конкурса имени почетного гражданина Омской области Николая Бревнова, который учитывает достижения районов в развитии культурной сферы.

Победитель получит статус «Культурной столицы Омской области» и будет носить его в течение 2027 года. Предполагается, что это позволит активнее развивать культурную инфраструктуру, поддерживать творческие инициативы и укреплять сотрудничество между территориями.

В региональном правительстве отмечают, что запуск нового конкурса станет частью долгосрочной стратегии по развитию культурной среды. Проект планируется проводить ежегодно, чтобы у каждого района области была возможность представить свой творческий потенциал и культурную самобытность.