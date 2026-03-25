·Происшествия

В пригороде Омска выпал из окна пятилетний ребенок

Проверку инцидента начала прокуратура Омского района.
окно

Вчера, 24 марта, в селе Лузино Омского района произошел несчастный случай с 5-летним ребенком. Мальчик, оставленный один в квартире, самостоятельно открыл окно и выпал на улицу. Жилье располагается на втором этаже.

– Скорую помощь вызвали прохожие. После оказания необходимой помощи ребенок отпущен домой, – сообщили в прокуратуре Омского района. – По факту случившегося организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья.

 Прокуратура Омской области напоминает жителям региона:

  • не оставляйте детей без присмотра в помещениях, где открыто окно;
  • помните, москитная сетка не убережет ребенка от падения;
  • не ставьте мебель и другие предметы рядом с окнами, чтобы малыш не мог залезть на подоконник.
