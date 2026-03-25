Омских работников культуры досрочно отправляют на пенсию

В Омском отделении Социального фонда России рассказали о пенсиях работников культуры. Занимающиеся творческой деятельностью омичи могут выйти на пенсию досрочно, однако при соблюдении ряда условий. В Омской области такой возможностью воспользовались 174 человека.

Ключевое условие для досрочного выхода на заслуженный отдых работников творческих профессий – наличие необходимого спецстажа. Он зависит от вида деятельности. Солист балета должен отдать сцене 15 лет работы, 20 лет – вокалисты музтеатров, артист-кукловод – 25 лет, артист хора – 30.

Некоторым категориям творческих работников для назначения досрочной пенсии, помимо приобретения специального стажа, необходимо достичь определенного возраста.

– Например, артисткам драматических театров при стаже творческой работы не менее 25 лет требуется достижение возраста 55 лет, а артистам драмтеатров – 60 лет при наличии 30 лет спецстажа, – отметили в Соцфонде.

Также есть требование к количеству пенсионных коэффициентов. Для своевременного назначения льготной пенсии Отделение СФР по Омской области проводит заблаговременную работу по подготовке документов и макета пенсионного дела.