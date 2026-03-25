·Общество

В Омске иномарка сбила перебегавшего дорогу ребенка

Семилетний мальчик был сбит на «зебре» иномаркой.
ДТП

Омская ГАИ сообщает о ДТП в Ленинском округе города, в котором пострадал ребенок. Инцидент произошел около 19:00 во вторник, 24 марта, на улице Карбышева.

– 37-летний водитель автомобиля «Хонда» допустил наезд на мальчика, перебегавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – отметили в ГАИ.

В результате ДТП 7-летний ребенок был госпитализирован с травмами. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

– Обращаемся к родителям: объясняйте своим детям, что дорога – зона повышенной опасности. Разъясните ребенку, что ни в коем случае нельзя перебегать проезжую часть и нужно всегда смотреть по сторонам, прежде чем переходить дорогу, – предупреждают госавтоинспекторы.

Водителям советуют максимально снижать скорость вблизи пешеходных переходов, чтобы убедиться в отсутствии людей, переходящих дорогу.

