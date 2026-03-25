Спорт

Якупов рассказал о провокациях в первом матче с «Нефтехимиком»

Нападающий «Авангарда» отметил, что омской команде нужно действовать умнее.
Якупов

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Нефтехимика». Омичи выиграли со счетом 4:2, но имели много проблем с нижнекамской командой. Обе шайбы «ястребы» пропустили в меньшинстве, заработав необязательные удаления.

– Хорошо, что выиграли. Очень тяжелый матч. Много провокаций и жесткости? Ну, это всегда так было, есть и будет, – отметил Якупов. – Все уже понимают, что чреваты удаления, на провокации вестись нельзя, нужно быть умнее. Самое главное – не подвести команду. Мы знали, что не будет легко, что «Нефтехимик» – хорошая, быстрая команда, умеет использовать контратаки и большинство. Мы готовились к борьбе, где-то выпадали, но это уже наши проблемы.  

Второй матч серии состоится уже завтра, 26 марта, в Омске. Начало – в 19:30.

