Общество

Перед Пасхой в магазинах проверят цены на яйца и сладости

Цены на товары повышенного спроса нередко взлетают к празднику.
Накануне пасхальных торжеств Федеральная антимонопольная служба заявила, что будет мониторить динамику цен в федеральных и региональных торговых сетях, внимание также уделят закупочным ценам и торговым надбавкам.

– При выявлении признаков согласованных действий или злоупотребления доминирующим положением ФАС будет оперативно возбуждать дела и применять предусмотренные законом меры ответственности, включая штрафы и предписания о снижении цен, – цитируют пресс-службу ведомства «Известия».

В списке товаров, цены на которые попали в мониторинг, – куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником: кондитерские изделия, сливочное масло и другие.

Участникам рынка разосланы разъяснения о порядке применения антимонопольного законодательства в период сезонного спроса.

