На севере Омской области отремонтируют участок важной дороги

На трассу между Муромцево и Седельниково подрядчик выйдет после схода снега.

Минтранс Омской области заявил о подготовке к ремонту дороги Омск – Муромцево – Седельниково, который пройдет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом сезоне приведут в порядок участок на 286–288 км, расположенный на территории Седельниковского района.

– В перечень запланированных работ входят: фрезерование старого изношенного асфальтобетонного покрытия, ликвидация пучинообразований, укрепление дорожного основания методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента, а также укладка двух слоев нового асфальтобетона, – сообщили в дорожном ведомстве.

Кроме того, укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью, нанесут дорожную разметку и установят новые дорожные знаки.

Работы стартует после таяния снега. Сейчас в этой части региона лежат сугробы.