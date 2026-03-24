·Происшествия

На омской набережной появится новая зона отдыха за 7 миллионов

Там появятся новые тротуары и деревья.
Иртышская набережная

На Иртышской набережной в Омске появится новое место для отдыха и прогулок. Оно расположится в районе дома № 39, неподалеку от бульвара Крылова, и будет называться «Атмосфера уюта».

– На этой территории уложат новую тротуарную плитку, установят бортовые камни и ограждения. Обязательно высадят деревья и кустарники: липу разнолистную и черемуху Колората, посеют газоны, – рассказал сегодня мэр Омска Сергей Шелест.

На это выделят 7 млн рублей из городского бюджета.

