Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Автобусные перевозки в Омске отдадут недавно созданному центру

Для этого депутаты внесут изменения в законодательство.
автобус

Омские власти планируют передать контроль за всеми пассажирскими перевозками Региональному центру организации дорожного движения. Эти изменения рассмотрят на пленарном заседании Законодательного собрания.

Пока что за перевозками в Омской области следят муниципалитеты. Однако в других регионах от этого уже отказались, например в Новосибирской, Свердловской, Тверской и Костромской областях.

Региональный центр организации дорожного движения учредил минтранс в июле 2025 года. Центр уже получил контроль за камерами на трассах в регионе. Руководителем учреждения стал Руслан Душенкин, бывший начальник отдела надзора Управления Госавтоинспекции УМВД России по Омской области.

·Общество

Автобусные перевозки в Омске отдадут недавно созданному центру

Для этого депутаты внесут изменения в законодательство.
автобус

Омские власти планируют передать контроль за всеми пассажирскими перевозками Региональному центру организации дорожного движения. Эти изменения рассмотрят на пленарном заседании Законодательного собрания.

Пока что за перевозками в Омской области следят муниципалитеты. Однако в других регионах от этого уже отказались, например в Новосибирской, Свердловской, Тверской и Костромской областях.

Региональный центр организации дорожного движения учредил минтранс в июле 2025 года. Центр уже получил контроль за камерами на трассах в регионе. Руководителем учреждения стал Руслан Душенкин, бывший начальник отдела надзора Управления Госавтоинспекции УМВД России по Омской области.