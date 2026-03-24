Работники омского предприятия отсудили компенсацию за задержку зарплат

Работники АО «Новорождественское» пожаловались на своего работодателя в прокуратуру, и та нашла нарушения трудовых прав. Как сообщили в ведомстве, в сентябре – октябре 2025 года восьми работникам систематически задерживали зарплаты.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда для работников. Исилькульский городской суд Омской области полностью удовлетворил иск.

АО «Новорождественское» работает с 1998 года и специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота и производстве молока. Однако сейчас налоговая пытается признать предприятие банкротом. Долги превышают 15,6 млн рублей.