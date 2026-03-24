В аварии с автобусами в Омске пострадала женщина

Ей потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура начала проверку из-за аварии с автобусом в Омске. Сегодня в 8:40 на улице Лукашевича в районе остановки «Автовокзал» автобус № 109 въехал в автобус № 343.

Как сообщили в полиции, 56-летний водитель ЛиАЗа (маршрут 109) въехал в ПАЗ (маршрут 343), когда последний притормозил.

В момент аварии в автобусах было по 20 пассажиров. Пострадала только 57-летняя женщина.