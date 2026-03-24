Вода выше рельсов: в Омске затапливает трамвайные пути

Ее уже начали откачивать.

Фото создано при помощи ИИ

Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства уже не только вывозят снег, но и откачивают воду с помощью АС-бочек. Работы проводят на подтапливаемых дорогах.

– Используем до десяти таких машин. При необходимости привлекаем дополнительные силы: людей и технику, с которыми заключен договор. Бывает, что с одного адреса машина может сделать один рейс, а может и десять – в зависимости от количества воды, – отметил начальник отдела контрольно-диспетчерской службы УДХБ Сергей Харский.

Первым делом откачивают воду с тех улиц, по которым ходят автобусы, троллейбусы и трамваи. Также в приоритете потенциальные места подтопления.

За минувшие сутки специалисты откачали более 1000 кубометров воды, а за сезон – более 5000 кубов.

За уровнем воды в городе следят и специалисты муниципального предприятия «Электрический транспорт». В этом году затапливает уже 10 участков трамвайных путей. Вода поднялась там выше головки рельса.

Воду откачали у остановки «СибНИИСХоз», в районе магазина «Метро», на улицах Богдана Хмельницкого, Челюскинцев, пересечении Маршала Жукова и Маяковского, Маршала Жукова и Красных Зорь.