Общество

В Омской области предотвратили восемь попыток вооруженных нападений в школе

Информация прозвучала на региональном антитеррористическом форуме.
агрессивный школьник

Около 500 участников объединил региональный антитеррористический форум, в Омской области он проходит в седьмой раз. Особый акцент сделали на кибербезопасности подрастающего поколения.

– Мы обсуждаем, с какими проблемами сегодня сталкиваются дети, какие опасности их подстерегают в социальных сетях, в интернете. И мы знаем, что зачастую сегодня именно подростки становятся жертвой вербовки украинских и иностранных спецслужб. Как этому противостоять, что делать, мы сегодня как раз и обсуждаем, – сообщила «12 каналу» официальный представитель Управления ФСБ России по Омской области Ирина Руснак

2026 год в России имеет тематическое направление, он назван Годом единства народов России. Тема для региона важная, в Омской области проживают представители более 130 национальностей.

