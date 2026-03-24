Долматов вновь возглавил Омский район

Совет Омского района избрал главу нового муниципального округа. Руководителем территории большинством голосов депутатов стал действующий глава района Геннадий Долматов.

Во вторник, 24 марта 2026 года, депутаты Совета Омского района нового созыва рассмотрели вопрос об избрании главы муниципального округа. Необходимость голосования возникла после преобразования района в муниципальный округ в рамках региональной реформы местного самоуправления.

На должность претендовали действующий глава района Геннадий Долматов и глава Ключевского сельского поселения Александр Тымань.

По итогам голосования большинство депутатов поддержали Геннадия Долматова – за него отдали голоса 20 из 26 членов Совета.

Отметим, что Геннадий Долматов руководит Омским районом с октября 2012 года.

Сейчас в регионе действует новая схема выбора глав муниципалитетов: кандидатуры для рассмотрения депутатами вносит губернатор. Ранее отбор претендентов проводила конкурсная комиссия.

Переизбрание главы Омского района потребовалось после преобразования района в муниципальный округ. Такая реформа предусматривает объединение поселений, формирование нового Совета депутатов и последующее избрание руководителя территории. Выборы Совета Омского района прошли в октябре 2025 года.