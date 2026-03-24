·Общество

Мост у Телецентра в Омске ремонтируют круглосуточно

Реконструкция моста им. 60-летия ВЛКСМ ведется в круглосуточном режиме.
мост

Работы на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра в Омске ведутся в круглосуточном режиме, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Перед подрядчиком стоит задача завершить капитальный ремонт объекта качественно и в срок, – написал Хоценко в своем канале в месседжере MAX. – Кроме того, вместе с областной прокуратурой держим на особом контроле исполнение подрядчиком своих обязательств перед строителями.

Сейчас производятся работы по устройству монолитного цоколя по всей длине моста, идет его армирование, установка опалубки и закладных частей. Также производятся работы по устройству мачт контактной сети и пр.

Одна из задач – работы по устройству судовой сигнализации, чтобы к периоду навигации уже было все готово и функционировало.

·Общество

Мост у Телецентра в Омске ремонтируют круглосуточно

Реконструкция моста им. 60-летия ВЛКСМ ведется в круглосуточном режиме.
мост

Работы на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра в Омске ведутся в круглосуточном режиме, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Перед подрядчиком стоит задача завершить капитальный ремонт объекта качественно и в срок, – написал Хоценко в своем канале в месседжере MAX. – Кроме того, вместе с областной прокуратурой держим на особом контроле исполнение подрядчиком своих обязательств перед строителями.

Сейчас производятся работы по устройству монолитного цоколя по всей длине моста, идет его армирование, установка опалубки и закладных частей. Также производятся работы по устройству мачт контактной сети и пр.

Одна из задач – работы по устройству судовой сигнализации, чтобы к периоду навигации уже было все готово и функционировало.