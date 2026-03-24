Стало известно, кому из омичей повысят пенсии и пособия с 1 апреля

Уровень индексации определен исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год и составит 6,8 %.

С 1 апреля Социальный фонд РФ повысит пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, на 6,8 %. Как сообщили в фонде, пенсионерам никуда не нужно обращаться или подавать заявление.

– Информационная система Социального фонда делает процесс индексации по-настоящему беззаявительным, позволяя проводить ее быстро и без каких-либо действий со стороны самих граждан, – отметил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.

Тем, для кого пенсия станет выше в апреле, выплаты назначены в связи с инвалидностью и потерей кормильца. Помимо этого, будут проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны и награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Также увеличат сумму граждан, подвергшихся воздействию радиации, и пр.

В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится более чем на тысячу рублей.

Проиндексированные выплаты поступят пенсионерам в апреле по обычному графику доставки.