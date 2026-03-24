Общество

Мать участника СВО из Омской области оставили без выплат

Однако прокуратура увидела в этом нарушение.
деньги

Мать участника специальной военной операции из Марьяновского района Омской области незаконно лишили выплат. Об этом сообщили в прокуратуре.

Сын омички в 2023 году погиб в специальной военной операции. Но ежемесячную денежную компенсацию и пенсию по случаю потери кормильца женщине не назначили. Ей отказали потому, что военнослужащий был в добровольческом формировании. Однако по закону добровольцы имеют те же права, что и военнослужащие, заключившие контракт. А членам семей полагается социальная поддержка.

Чтобы женщине назначили выплаты, прокуратура обратилась в суд.

Отметим, что ранее мать и дочь военнослужащего пытались оставить без выплат из-за отсутствия прописки.

