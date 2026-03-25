ЛентаЖурнал
Drivee составил цифровой портрет водителей такси в Омске

Сервис для заказа такси Drivee провел исследование среди пользователей в Омске и составил портрет среднестатистического водителя. Аналитики также сравнили цифровые предпочтения водителей и пассажиров, выяснив, какие смартфоны они используют чаще.

По данным сервиса, рынок такси по-прежнему остается преимущественно мужским. В целом по стране мужчины составляют 95,6 % зарегистрированных водителей, женщины – 4,4 %. В Омске этот показатель еще выше: 96,7 % водителей – мужчины и лишь 3,3 % – женщины.

Средний возраст водителей в Омске составляет 43 года. Как отмечают аналитики сервиса, чаще всего это опытные специалисты, для которых важна стабильность дохода.

Также исследование позволило выделить самые распространенные имена среди водителей. В Омске чаще всего встречаются Александр, Сергей и Евгений. Среди женщин-водителей наиболее популярны имена Елена, Екатерина и Анастасия.

По данным сервиса, средняя длина поездки в Омске составляет около 8 километров. Это говорит о том, что такси чаще используют для передвижения внутри города – между жилыми районами, деловыми центрами и транспортными узлами.

Отдельное внимание аналитики уделили цифровым привычкам пользователей. В среднем по России около 75 % водителей сервиса используют смартфоны на базе Android. Среди пассажиров ситуация иная: доля пользователей устройств на iOS достигает 51 %.

В Омске, как показало исследование, предпочтение Android отдают не только водители, но и пассажиры, хотя разрыв между операционными системами в пассажирском сегменте остается небольшим.

Платформа построена на модели прямого взаимодействия (peer-to-peer): пассажир сам предлагает цену за поездку, а водитель может согласиться с ней или предложить свою стоимость. Пассажир видит всех откликнувшихся водителей, их рейтинг и автомобили, выбирая наиболее подходящего. Это исключает влияние скрытых алгоритмов на стоимость поездки.

Drivee предлагает водителям прозрачные условия: отсутствие штрафов за отказ от заказов, видимый маршрут до принятия заказа без доплат, рейтинг, основанный на отзывах реальных пользователей, а также сравнительно невысокую комиссию и отсутствие скрытых платежей.

Сервис объединяет городские и междугородние поездки, а также услуги курьерской доставки.

Приложение доступно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.

Drivee – сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами.

ООО «ИН14», ИНН 1435308804. Реклама 0+. ERID: 2W5zFHnEMQd

