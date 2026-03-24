Ничего святого: мошенники украли детское пособие у матери из Омской области

Полицейским удалось установить владельца счета, куда были перечислены деньги.

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 24-летняя мать двоих детей из Оконешниковского района. Молодая женщина сообщила незнакомцу данные своей банковской карты, после чего с ее счета были похищены 15 тыс. рублей, полученные в качестве детских пособий.

За защитой своих прав сельчанка обратилась в прокуратуру. Оказалось, что деньги можно вернуть.

– Сотрудники полиции установили владельца счета, им оказался житель города Нижний Новгород, – сообщили в прокуратуре Омской области. – В суд было направлено исковое заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, теперь нижегородец должен вернуть жительнице Омской области ее деньги.